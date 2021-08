HAMBURG (dpa-AFX) - Der Solar- und Windparkbetreiber Encavis sieht sich nach dem zweiten Quartal dank des Beitrags neuer Solarparks in Spanien auf dem Weg zu seinen Jahreszielen. So glichen die beiden noch recht neuen Solarparks einen witterungsbedingten Rückgang bei den Bestandsanlagen in den letzten Monaten mehr als aus. Nach einem enttäuschenden ersten Quartal sei die jüngste Geschäftsentwicklung ein positiver Schritt hin zu den Jahreszielen, hieß es von Martin Comtesse, Analyst beim Investmenthaus Jefferies. Die Encavis-Aktien stiegen zum Wochenschluss zunächst, drehten dann aber etwas ins Minus.

Am frühen Nachmittag waren die Papiere bei 15,60 Euro kaum verändert, nachdem sie zuvor einmal mehr am Widerstand um die 16 Euro gescheitert waren. Diese Hürde war bereits in den letzten Monaten mehrfach zu hoch gewesen. Ganz in trockenen Tüchern scheint die Kurs-Bodenbildung der letzten Monate also noch nicht, nachdem die Papiere von Rekordhoch im Januar bei 25,55 Euro bis Mai auf knapp 14 Euro abgesackt waren.