Hat den Umsatz in den ersten sechs Monaten 2021 von 154,8 Millionen Euro auf 162,2 Millionen Euro steigern können. „Grund hierfür war vor allem der Umsatzbeitrag der beiden spanischen Solar-Großanlagen La Cabrera (200 MWp) und Talayuela (300 MWp) in Höhe von rund 16,6 Millionen Euro”, so das Unternehmen, das bei anderen Bestandsparks witterungsbedingte Umsatzeinbußen hinnehmen musste. Vor Zinsen und Steuern weist das ...