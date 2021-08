WARBURG RESEARCH stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Marc-Rene Tonn

Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 145

Kursziel alt: 145

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Sixt nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Der Vorsteuergewinn (Ebt) des Autovermieters habe im zweiten Quartal ein Rekordniveau erreicht, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz der Corona-bedingten Risiken habe das Unternehmen die Jahresziele nach oben geschraubt. Das Geschäftsmodell erweise sich als variabel und flexibel./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.