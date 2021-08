Anlegerverlag dynaCERT geht richtig ab! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 13.08.2021, 14:32 | 23 | 0 | 0 13.08.2021, 14:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Den heutigen Handelstag beginnt dynaCERT mit einem kräftigen Anstieg. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund vier Prozent aus. Durch diesen Rücksetzer sind die Anteilsscheine jetzt für 0,21 EUR zu haben. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur dynaCERT-Aktie. Einfach hier klicken. In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Weil eine wichtige Unterstützung quasi aus dem Stand unterkreuzt werden kann. Bis dato lag dieser Tiefpunkt bei 0,18 EUR. Es könnte kurzfristig also mächtig knallen bei dynaCERT. Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich mit der 200-Tage-Linie. Wenn es danach geht, verläuft dynaCERT nämlich in Abwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 0,32 EUR befindet. Allerdings verlieren die langfristigen Abwärtstrends durch den heutigen Tag kräftig an Fahrt. Fazit: Sind das bei dynaCERT jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.





