BERLIN (dpa-AFX) - In mancher Hinsicht unterscheidet sich der Kochboxenversender Hellofresh deutlich von anderen jungen Unternehmen. Denn der Konzern ist rentabel und muss sich nicht ständig anhören, wann unter dem Strich nun endlich eine schwarze Null steht. Doch in einem anderen Punkt gleicht Hellofresh auch anderen Unternehmen in der Anfangsphase. Denn es steht die Frage im Raum, wie weitere Kunden gewonnen und dadurch Wachstum generiert werden kann. Was Hellofresh umtreibt, was Analysten sagen und wie sich die Aktie macht.

Eines muss man Hellofresh lassen: Dem MDax-Konzern ist es bisher gelungen, auch nach dem Corona-Jahr 2020 weiter seine Umsätze zu steigern, neue Kunden an sich zu binden und auch mehr Geld zu verdienen. Denn es versteht sich nicht von selbst, dass das Unternehmen, welches sein Geld damit verdient, Kochboxen zu Menschen nach Hause zu schicken, auch 2021 weiter wächst. Schließlich wurden die Corona-Maßnahmen in den vergangenen Monaten gelockert, die Menschen bleiben seltener in den eigenen vier Wänden und auch Restaurantbesuche sind möglich.

Doch das Unternehmen konnte sich vor allem in den Vereinigten Staaten, seinem größten Markt, beim Umsatz und operativen Ergebnis verglichen mit dem Segment "International", in dem alle andere Märkte zusammengefasst sind, besser entwickeln. Auch die Parameter aktive Kunden, Bestellungen und gelieferte Mahlzeiten vergrößerten sich in den USA stärker als im Rest der Welt. Die Bestellungen pro Kunde und der Wert der Bestellungen sind allerdings in beiden Märkten leicht rückläufig.

Für das weitere Wachstum setzt Konzernchef Dominik Richter deshalb auch auf Werbung und Gutscheine. Zwar betont das Unternehmen, dass der Anstieg der Marketingkosten im ersten Halbjahr auf das vergleichsweise niedrige Niveau im Vorjahreszeitraum zurückzuführen sei. Denn in der Pandemie, als viele Menschen zu Hause blieben, wollte Hellofresh zunächst seine Bestandskunden bedienen und hatte daher keine Kapazität mehr für Neukunden. Dementsprechend sei weniger ausgegeben worden.

Doch ein Blick in die Bilanz zeigt, dass die Marketingausgaben auch im Vergleich mit denen aus dem ersten Halbjahr 2019, deutlich erhöht sind. Während Hellofresh vor zwei Jahren noch 225 Millionen Euro ausgab, liegt der Wert nun bei rund 430 Millionen. Relativ gesehen machen die Marketingausgaben nun aber weniger vom Umsatz aus.

Solange die Marketingkosten nicht Überhand nehmen, sollte der Konzern seine Ziele weiter verfolgen können. Am Dienstag erst hatte Richter verkündet, weiter an seiner Mittelfristprognose, den Umsatz auf zehn Milliarden Euro steigern zu wollen, festzuhalten. Dabei helfen sollen weitere Expansionen wie zuletzt nach Norwegen oder der Zukauf des australischen Fertigessensanbieters Youfoodz.