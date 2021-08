Der Wechsel des mehrmaligen Weltfußballer des Jahres, Lionel Messi, zu PSG umfasst ein finanzielles Willkommenspaket der besonderen Art. Einen Teil seines Handgelds erhält der Argentinier in Form von PSG Fan-Token.

Insgesamt soll Lionel Messi bei seinem neuen Fußballclub Paris Saint-Germain (PSG) über 30 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Zusätzlich gibt es laut Medienberichten ein Handgeld in einer ähnlichen Größenordnung wie sein Jahressalär. Dieses Begrüßungsgeld beinhaltet für Messi eine große Anzahl von den sogenannten $PSG Fan Token.

Der Hype um die jüngsten Neuverpflichtungen des Vereins – neben Messi kommen noch Sergio Ramos von Real Madrid und Gianluigi Donnarumma vom AC Mailand – führte zu einem enormen Anstieg des Interesses am $PSG Fan Token. In den Tagen vor Messis Umzug an die Seine stieg das Handelsvolumen der Kryptowährung über die 1,2 Milliarden US-Dollar-Marke, schreibt der Verein. Der Preis des Tokens stieg in einer Woche um knapp 30 Prozent auf 42 US-Dollar. Aktuell kommt Paris mit seiner Kryptowährung auf eine Marktkapitalisierung von circa 122 Millionen US-Dollar, wie der Seite fantokenstats.com zu entnehmen ist. Damit ist sie die wertvollste aller bisher 28 gelisteten Fan-Token, gefolgt vom FC Barcelona (81 Millionen) und Manchester City (68 Millionen).