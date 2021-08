LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 102 auf 97 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Investoren seien zunehmend besorgt, in welchem Ausmaß der Konsumgüterkonzern die zuletzt gestiegenen Rohmaterialkosten weiterreichen kann, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch er rechnet wegen der Rohstoffpreise mit einem Einfluss auf die Bruttomargen in der zweiten Jahreshälfte, erwartet aber, dass Henkel dies durch Preisänderungen in der ersten Jahreshälfte 2022 wieder ausgleicht./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / 21:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2021 / 04:00 / GMT

