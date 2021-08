DEUTSCHE BANK stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Sixt nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Mit Blick auf den neuen Ausblick des Autovermieters gebe es nun Aufwärtspotenzial für die Schätzungen, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2021 / 06:34 / GMT