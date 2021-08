DEUTSCHE BANK stuft Scout24 auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Scout24 nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Betreiber von Online-Plattformen habe die Markterwartungen recht klar übertroffen, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sich beschleunigende Wachstum sei positiv./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2021 / 06:34 / GMT