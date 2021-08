DEUTSCHE BANK stuft SGL Carbon auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat SGL Carbon nach endgültigen Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die Zahlen hätten den bekannten Eckdaten entsprochen, und den Mitte Juli angehobene Ausblick habe der Kohlenstoffspezialist bestätigt, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2021 / 06:34 / GMT