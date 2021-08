Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund vier Prozent für neue Monatshochs. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 6,48 EUR. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten.

Anleger, die eher düstere Zukunftsaussichten sehen, haben die durch die gestiegenen Notierungen jetzt eine tolle Einstiegschance auf der Baisse-Seite. Denn es gibt heute durch den starken Preisanstieg einen satten Rabatt beim Kauf von Puts. Alle NanoRepro-Aktionäre finden in der heutigen Entwicklung dagegen eine Bestätigung.

