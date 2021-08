Spoke arbeitet mit Qualcomm Technologies zusammen, um die Sicherheit von Fahrradfahrern und "Light Mobility" Nutzern zu verbessern

Denver und Turin, Italien (ots/PRNewswire) - Spoke verbindet gefährdete

Verkehrsteilnehmer mit Fahrzeugen unter Verwendung von Cellular

Vehicle-to-Everything (C-V2X) Lösungen von Qualcomm Technologies, Inc.



Spoke, eine Mobilitätsplattform für Sicherheit, Konnektivität und reichhaltige

Fahrerlebnisse, kündigte heute Pläne an, mit Hilfe von Cellular

Vehicle-to-Everything (C-V2X)-Lösungen von Qualcomm Technologies, Inc. vernetzte

Technologie für gefährdete Verkehrsteilnehmer (VRUs - Vulnerable Road Users),

einschließlich Fahrrad- und Rollerfahrer, anzubieten. Die Spoke-Hardware- und

Software-Suite, die die C-V2X-Lösungen enthält, ist das erste zuverlässige und

robuste vernetzte System der Branche, das eine sichere, direkte Kommunikation

für kontextbezogenes Bewusstsein und Warnungen zwischen Fahrern und

Zweiradfahrern bietet und so die Sicherheit von VRUs erhöht.







bisher für die Automobilindustrie entwickelt wurde, und soll es Fahrzeugen

ermöglichen, VRUs mit der gleichen C-V2X-Technologie zu identifizieren, die auch

in Fahrzeugen verwendet wird. Die Spoke-Lösung soll eine direkte Kommunikation

zwischen Verkehrsteilnehmern, Fahrzeugen und der straßenseitigen Infrastruktur

ermöglichen, ohne dass ein Mobilfunknetz erforderlich ist, und so zuverlässige

Echtzeitinformationen liefern, die für Sicherheitsanwendungen entscheidend sind.

Diese Fähigkeit ist eine wichtige Ergänzung zu anderen ADAS-Sensoren (Advanced

Driver Assistance Systems) wie Kameras, Radar und LIDAR (Light Detection and

Radar).



"Dies ist eine bahnbrechende Konnektivität sowohl für die Sicherheit als auch

für das Mobilitätserlebnis insgesamt", sagte Jarrett Wendt, CEO von Spoke. "Zum

ersten Mal wird Spoke spezielle Hardware und Software bereitstellen, die wir als

'vulnerable road user-to-everything' (VRU2X) bezeichnen, um die

V2X-Kommunikation für die schwächsten Verkehrsteilnehmer zu ermöglichen. VRU2X

ermöglicht Standortgenauigkeit durch direkte digitale Kommunikation, die alle

Nutzer anonym miteinander und mit der Infrastruktur verbindet."



C-V2X wurde entwickelt, um eine äußerst zuverlässige Direktkommunikation mit

geringer Latenz zwischen VRUs, Fahrzeugen und straßenseitiger Infrastruktur im

5,9-GHz-ITS-Spektrum zu ermöglichen, ohne auf Mobilfunknetze angewiesen zu sein.

C-V2X bietet hochzuverlässige Übertragungen mit geringer Latenz, um

fortschrittliche Sicherheitsanwendungen und verbesserte Fahrzeugautomatisierung Seite 2 ► Seite 1 von 2



Die neue Hardwarelösung von Spoke ist eine Neuentwicklung des Formfaktors, derbisher für die Automobilindustrie entwickelt wurde, und soll es Fahrzeugenermöglichen, VRUs mit der gleichen C-V2X-Technologie zu identifizieren, die auchin Fahrzeugen verwendet wird. Die Spoke-Lösung soll eine direkte Kommunikationzwischen Verkehrsteilnehmern, Fahrzeugen und der straßenseitigen Infrastrukturermöglichen, ohne dass ein Mobilfunknetz erforderlich ist, und so zuverlässigeEchtzeitinformationen liefern, die für Sicherheitsanwendungen entscheidend sind.Diese Fähigkeit ist eine wichtige Ergänzung zu anderen ADAS-Sensoren (AdvancedDriver Assistance Systems) wie Kameras, Radar und LIDAR (Light Detection andRadar)."Dies ist eine bahnbrechende Konnektivität sowohl für die Sicherheit als auchfür das Mobilitätserlebnis insgesamt", sagte Jarrett Wendt, CEO von Spoke. "Zumersten Mal wird Spoke spezielle Hardware und Software bereitstellen, die wir als'vulnerable road user-to-everything' (VRU2X) bezeichnen, um dieV2X-Kommunikation für die schwächsten Verkehrsteilnehmer zu ermöglichen. VRU2Xermöglicht Standortgenauigkeit durch direkte digitale Kommunikation, die alleNutzer anonym miteinander und mit der Infrastruktur verbindet."C-V2X wurde entwickelt, um eine äußerst zuverlässige Direktkommunikation mitgeringer Latenz zwischen VRUs, Fahrzeugen und straßenseitiger Infrastruktur im5,9-GHz-ITS-Spektrum zu ermöglichen, ohne auf Mobilfunknetze angewiesen zu sein.C-V2X bietet hochzuverlässige Übertragungen mit geringer Latenz, umfortschrittliche Sicherheitsanwendungen und verbesserte Fahrzeugautomatisierung