Ein bisschen Mauer-Gedenken, aber ohne SED und Sozialismus Autor: Tichys Einblick | 13.08.2021, 15:59 | 25 | 0 | 0 13.08.2021, 15:59 | Zum Mauerbau am 13. August vor 60 Jahren erinnert die Vorsitzende der mehrmals umbenannten SED Susanne Hennig-Wellsow in ihrem Tweet an einen Toten. Allerdings nicht an den damals 20jährigen Chris Gueffroy, der am 6. Februar 1989 von DDR-Grenzsoldaten erschossen wurde. Er war der letzte DDR-Bürger, der an der Berliner Mauer starb, weil Erich Honecker befohlen Der Beitrag Ein bisschen Mauer-Gedenken, aber ohne SED und Sozialismus erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Redaktion.

