DZ BANK stuft K+S auf 'Kaufen'

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Axel Herlinghaus

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13,75

Kursziel alt: 13,25

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat K+S nach Quartalszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 13,25 auf 13,75 Euro angehoben. Der Düngekonzern habe gute Kennziffern vorgelegt, wenngleich die Komplexität des Zahlenwerks herausfordernd sei, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die negative Kursentwicklung in Reaktion auf den Free-Cashflow-Ausblick des Unternehmens sei aber "deutlich zu harsch", begründete er sein neues Anlagevotum./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2021 / 15:04 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2021 / 15:30 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.