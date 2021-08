Ispringen (ots) - Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der

Hauptsache gesundDie Gesundheit der Mitarbeitenden steht für das inhabergeführte Unternehmenstets an erster Stelle. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht beigesundheitlichen oder psychologischen Problemen ein Betriebsarzt, einePsychologin oder ein Physiotherapeut zur Seite. Von regelmäßigenGesundheitschecks, Sehtests, Massagen oder psychologischen Beratungen können dieMitarbeitenden genau das in Anspruch nehmen, was sie gerade benötigen.Zusätzlich gibt es zur Vorsorge verschiedene Sportangebote, von Badminton bisBeachvolleyball, und einen Zuschuss zum Fitnessstudio. Um auch den Arbeitswegmöglichst gesund und nachhaltig zu gestalten, bietet Rutronik eineFirmenrad-Aktion an. Ganz unter dem Motto: "Rutronik bewegt Dich" können dieMitarbeitenden E-Bikes oder klassische Fahrräder leasen und profitieren dabeivon Steuervorteilen. Und auch Pendlerinnen und Pendler bleiben dabei nicht aufder Strecke, da sich Rutronik bei den Kosten zum Jobticket beteiligt. Mit demJobticket können die Mitarbeitenden nicht nur zur Arbeitsstätte, sondern auch imFeierabend oder am Wochenende vergünstigt den öffentlichen Nahverkehr nutzen.Lebenslanges LernenMan lernt nie aus. Dieser Grundsatz gilt auch bei Rutronik. Gerade dertechnische Bereich ist von einem schnellen technischen Wandel geprägt, durch dendie Mitarbeitenden immer wieder mit Innovationen und neuen Herausforderungenkonfrontiert werden.Um diesen wachsenden Herausforderungen und den Wünschen der Mitarbeitenden nachEntfaltung, vielseitigen Erfahrungen und Entwicklungsmöglichkeiten gerecht zuwerden, bietet Rutronik berufsbegleitende Weiterbildungen an. Neben Lehrgängen,in denen die Mitarbeitenden weiterführende Qualifikationen und Abschlüsseerlangen können, fördert das Unternehmen auch berufsbegleitendeMaster-Studiengänge.Auch der Spaß darf nicht fehlenDie Benefits im Bereich Gesundheit, Flexibilität und Vereinbarkeit kommen beiden Mitarbeitenden gut an, wie in Feedbackgesprächen und im Bewerbungsprozessimmer wieder deutlich wird. Ebenso wichtig ist ihnen aber auch der Spaß bei derArbeit sowie ein guter Zusammenhalt unter den Kolleginnen und Kollegen. Damitdieser auch sicher nicht zu kurz kommt, gibt es bei Rutronik regelmäßigeMitarbeiterevents wie die beliebte Weihnachtsfeier oder die Rutronik Rallye: Inder Schnitzeljagd per Auto durch die Region ist Teamgeist gefragt, genauso wiebeim jährlichen Firmenlauf, der einmal mehr verdeutlicht, dass es in einem Teamdarum geht, das Ziel gemeinsam zu erreichen.Über Rutronik:Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führendenDistributoren Europas. Mit über 1.800 Mitarbeitern im Jahr 2019 und 82Niederlassungen auf drei Kontinenten hat sich das Unternehmen seit der Gründung1973 zu einem Global Player gewandelt.