Foto: finanzbusiness Fridays for Future streikt in Frankfurt Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 15 | 0 | 0 13.08.2021, 17:36 | Die Klimaschützer kehren zurück auf die Straße: In Frankfurt demonstrieren sie derzeit gegen Investments in fossile Energien - gegen Banken, den gesamten Finanzsektor.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer