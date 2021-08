(neu: Nato-Treffen)



KABUL/BERLIN/DENZLINGEN (dpa-AFX) - Nach drastischem Gebietsgewinn der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan will die Bundesregierung das Personal der deutschen Botschaft in Kabul auf das "absolute Minimum" reduzieren. Es werde sofort ein Unterstützungsteam in die afghanische Hauptstadt geschickt, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Freitag im baden-württembergischen Denzlingen. Wie viele Mitarbeiter genau ausgeflogen werden, sagte er aus Sicherheitsgründen nicht. Die Taliban setzten ihre Gebietsgewinne unterdessen in rasantem Tempo fort. Binnen einer Woche haben sie mehr als die Hälfte aller Provinzhauptstädte eingenommen.

Am Freitag waren nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur 18 der 34 Provinzhauptstädte unter Kontrolle der Islamisten. Nach der zweitgrößten Stadt Kandahar in der Nacht und der wichtigen Stadt Laschkargah am Morgen eroberten die Taliban mit Pul-i Alam in der Provinz Logar eine Provinzhauptstadt nur rund 70 Kilometer südlich der Hauptstadt Kabul.