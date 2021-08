BAADER BANK stuft ZOOPLUS AG auf 'Sell'

Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Volker Bosse

Analysiertes Unternehmen: ZOOPLUS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 390

Kursziel alt: 320

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Zooplus mit Blick auf die geplante Übernahme durch Hellman & Friedman von "Buy" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 320 auf 390 Euro angehoben. Analyst Volker Bosse sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von einer positiven Nachricht für die Aktionäre des Online-Tierbedarfshändlers. Der Experte riet den Anlegern, die Offerte anzunehmen und erhöhte sein Kursziel auf das Niveau des gebotenen Übernahmepreises je Aktie./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2021 / 13:51 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.