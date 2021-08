American Manganese erhält Finanzmittel für die Weiterentwicklung des Lithium-Ionen-Batterie-Recycling-Projekts in Zusammenarbeit mit Italvolt

13. August 2021 - Surrey, BC. American Manganese Inc. („AMY“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: AMY | OTCQB: AMYZF| FWB: 2AM) freut sich bekannt zu geben, dass es Beratungsleistungen und Finanzmittel vom National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC IRAP) zur Unterstützung des Pilotprojekts „Demonstration of Continuous Recycling of Cathode Material from Lithium-ion Battery Production Scrap“ erhält. Diese Mittel werden über das Programm „Fast Pilot in Foreign Markets“ (FPFM) von NRC IRAP bereitgestellt, das innovative kanadische kleine und mittlere Unternehmen dabei unterstützt, Hindernisse für den globalen Markteintritt zu überwinden und die direkte Einführung von Technologie auf ausländischen Märkten zu erleichtern.