JEFFERIES stuft Sixt-Staemme auf 'Hold'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 118

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Sixt anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 118 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autovermieter sei ein struktureller Gewinner in der Corona-Krise und in seiner Branche weiterhin Klassenbester, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sei die aktuelle Markterholung bereits ausreichend in den Konsensschätzungen berücksichtigt./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2021 / 12:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2021 / 12:58 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.