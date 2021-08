Yili erobert erneut den Spitzenplatz als wertvollste Molkereimarke der Welt

HOHHOT, China, 13. August 2021 /PRNewswire/ -- Am 10. August 2021 veröffentlichte Brand Finance den jährlichen Bericht über die wertvollsten und stärksten Lebensmittel- und Getränkemarken. Das chinesische Unternehmen Yili hat in diesem Jahr erneut den ersten Platz auf der Liste der 10 wertvollsten Molkereimarken erobert und einen Anstieg des Markenwerts um 11 % auf 9,6 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Dank seiner starken Innovationskraft wurde Yili außerdem vier Jahre in Folge als weltweit führendes Molkereiprodukt in Bezug auf das Markenpotenzial eingestuft.

Yili konnte trotz der Pandemie im Vorjahr ein stetiges Wachstum verzeichnen. Zhang Jianqiu, CEO der Yili Group, sagte gegenüber Brand Finance, dass Yili, getreu dem Grundsatz „der Verbraucher steht an erster Stelle" und unter Beibehaltung einer globalen Vision, den Kunden weiterhin qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen durch Innovation anbieten werde. Auf diese Weise hat Yili die Anerkennung und das Vertrauen der Verbraucher gewonnen, was zu seinen hervorragenden Ergebnissen in den Rankings von Brand Finance beigetragen hat.