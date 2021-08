Bruce Frank tritt Altasciences als Vice President von CDMO Operations bei

Altasciences gab die Ernennung von Dr. Bruce Frank, PhD, zum Vice President, CDMO Operations, bekannt. Bruce Frank verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Produktformulierung und -entwicklung, in der Leitung der Forschungschemie, der Bewertung neuer Technologien und im Projektmanagement in kleinen und großen Biotechnologieunternehmen, was ihn zu einer hoch angesehenen Führungskraft im CDMO-Bereich macht.

Dr. Bruce Frank promovierte in organischer Chemie an der University of Maryland und erwarb einen Bachelor-Abschluss in Chemie an der Temple University. Er hat zu über 45 Veröffentlichungen, Präsentationen und Patentanmeldungen in diesem Bereich beigetragen.