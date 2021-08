iTeos vermeldet Ergebnisse des zweiten Quartals 2021 und legt Unternehmens-Update vor

Angekündigte Zusammenarbeit mit GSK zur Co-Entwicklung und Co-Vermarktung des monoklonalen Anti-TIGIT-Antikörpers EOS-448 (GSK'859); 625 Mio. US-Dollar Vorauszahlung zusätzlich zu 1,45 Mrd. US-Dollar bei potenziellen Meilensteinen, Kostenaufteilung der globalen Entwicklung 40/60, Gewinnanteil 50/50 in den USA und Lizenzzahlungen auf Umsätze außerhalb der USA



Die ersten klinischen Daten für EOS-448 wurden beim AACR 2021 vorgestellt und zeigten Zielbindung sowie eine vielversprechende frühe Anti-Tumor-Wirkung als Monotherapie und Verträglichkeit in allen Dosierungsstufen

Aktualisierte Daten aus der Phase I/IIa-Studie zu Inupadenant (EOS-850), die auf der ASCO 2021 vorgestellt wurden, zeigen den Nachweis einer dauerhaften Anti-Tumor-Wirkung als Monotherapie und eine Korrelation zwischen der Expression von A 2A R und den klinischen Ergebnissen

R und den klinischen Ergebnissen Per 30. Juni 2021 betrug der Barbestand 302,9 Mio US-Dollar. Nach dem 30. Juni erhielt das Unternehmen eine Vorauszahlung in Höhe von 625 Mio. US-Dollar von GSK, die die Finanzierung mit Barmittlen bis 2026 sichert

CAMBRIDGE, Mass. und GOSSELIES, Belgien , Aug. 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS), ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das Pionierarbeit bei der Erforschung und Entwicklung einer neuen Generation von hoch differenzierten Immunonkologie-Therapeutika für Patienten leistet, hat heute die Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal zum 30. Juni 2021 sowie die jüngsten geschäftlichen Höhepunkte bekanntgegeben.

„Die letzten Monate waren für iTeos eine bahnbrechende Zeit, da wir bedeutende Meilensteine erreicht haben, die die Zukunft unseres Unternehmens prägen und uns bei unserer Mission unterstützen werden, Therapien zu entdecken, zu entwickeln und bereitzustellen, die das Leben von Krebspatienten verbessern. Ich bin unglaublich stolz auf die kontinuierliche Umsetzung unserer klinischen Programme und strategischen Initiativen“, so Michel Deteux, PhD, President und Chief Executive Officer von iTeos. „Für unser TIGIT-Programm haben wir eine transformative strategische Zusammenarbeit mit GSK angekündigt, die es uns ermöglichen wird, unsere Ressourcen zu bündeln und das Entwicklungsprogramm für EOS-448 durch eine schnelle Evaluierung von Dostarlimab und Triplett-Kombinationen in den nächsten Monaten zu erweitern und zu beschleunigen. Mit den iTeos vorbehaltenen Rechten können wir den Wert von EOS-448 für Patienten und unsere Aktionäre maximieren. Neben der Erweiterung unseres TIGIT-Programms stellt die Zusammenarbeit mit GSK eine wichtige Validierung der Fähigkeit unseres Teams dar, branchenführende Arzneimittelkandidaten gegen Tumore zu identifizieren und zu entwickeln. Zu diesem Zweck freuen wir uns, Inupadenant weiter voranzubringen, unser zweites Forschungsprogramm, das in einer Phase I-Studie ein dauerhaftes Ansprechen bei zwei Patienten mit Checkpoint-Inhibitor-resistenten Tumoren, gute Verträglichkeit und einen potenziell prädiktiven Biomarker gezeigt hat, was dazu beitragen wird, die Tumor- und Patientenauswahl in bevorstehenden Studien zu fördern. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten Inupadenant in Proof-of-Concept-Studien mit mehreren Indikationen weiter voranzubringen.“