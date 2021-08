Diese Woche war es s o weit: Neuer DAXrekord. Über der psychologisch wichtigen 16.000er Marke gehandelt. Nach fehlender Dynamik in den letzten Wochen überrascht der DAX mit kräftigen Anstiegen und straft die Korrekturapostel Lügen.

Trotz Delta-Sorgen, Chipmangel, angespannten „Versorgungslinien“ in der weltweiten Arbeitsteilung: Nach dem Überwinden der alten Allzeithöchststände am Mittwoch entfaltete sich eine Dynamik nach Überwinden wochenlang gehaltener Widerstände, die so endlich eine neu Richtung für den Index vorgab. Nach Oben. Die für die 15.800er Marke erwartete Korrekturbewegung blieb aus. Und jetzt fragt man sich, wie weit es noch gehen könnte. 16.000 Indexpunkte auch „mal als Schlusskurs“ scheinen nur noch eine Frage von Tagen. Oder…

Wenn selbst Inflationszahlen „nicht so schlimm wie erwartet“ bereits Gründe für kräftige Kursanstiege sind…

Letztes Wochenende

Nochmals erinnert sei an: „15 % Rendite pro Jahr sind das Ziel…“ Lukas Spang im Interview. MBB, Nagarro, SNP & der Tigris Small & Micro Cap Growth Fund. Und letztes Wochenende gab es natürlich den üblichen KW31: Aktienmarkt-Wochenrückblick – enge Handelsspanne, am Ende knapp an neuem Rekord gescheitert. Könnte nächste Woche klappen. News von Nel, Siemens Energy, Hensoldt, Rheinmetall u.a.

Und das Übernahmekarussell drehte sich weiter. Am Samstag beschäftigten wir uns mit der Aves One AG. Vergeben! Übernahmeangebot von Swiss Life Asset Managers und Vauban Infrastructure Partners. 12.80 je Aktie. Zu wenig? Und zu Wochenanfang mit der Schaltbau Holding AG ist seit Freitag im Übernahmeprozess. Carlyle greift zu, sichert sich bereits 69 % und den anderen Aktionären bleiben… Ouvertüre zu einer mit ihrer Dynamik überraschenden Rekordwoche der Quartalsergebnisse.

Montag – ging noch unspektakulär los

Nach einem Start bei 15.773,51 Punkten schliesst der Markt leicht verändert bei 15.745,41 Punkten. Eine Woche der vielen Quartalsergebnisse und Prognoseerhöhungen begann mit Wacker Neuson nähert sich dem Vorkrisenumsatzniveau. Aber Lieferkettenprobleme belasten immer mehr. Prognose steht aber – noch? Und die Wasserstoffwerte könnten ihr Tal der Tränen trotz oder eher wegen der Quartalsberichte in der Vorwoche nicht wirklich verlassen. Zu wenig wirklich Positives.