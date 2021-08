Wollten die Anleger nur die 16.000er Marke noch sehen?

Riesen-Thema für die Medien: Der DAX konnte gestern die „magische“ Marke von 16.000 Punkten erreichen. Dies gilt als ein weiterer Meilenstein für den DAX.

Das wichtigere Kursziel für den DAX ist daher die Rechteckgrenze bei 16.140 Zählern. Zumal diese in Kürze von einer Konsolidierungslinie (rot gestrichelt) durchkreuzt wird, so dass die Bullen hier auf neuen Widerstand stoßen.

Die Anziehungskraft runder Kursmarken

Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, dass die 16.000 Punkte den DAX eine Weile beschäftigen. Nicht selten pendeln die Kurse um solche – wie oben bereits erwähnt – psychologisch wichtige Marken. Und womöglich neigen nun einige Anleger zu Gewinnmitnahmen, weil sie davon ausgehen, dass eine derart prägnante Marke nicht im ersten Anlauf nachhaltig überwunden wird.

Damit liegen sie auch vollkommen richtig. So wurde die 15.000er Marke nach deren Eroberung im Mai drei Mal von oben getestet und dabei auch unterschritten, bevor sich der DAX erst nach rund zwei Monaten nachhaltiger von ihr lösen konnte. Und die 14.000er Marke bremste den DAX von Anfang Januar bis Anfang März ebenfalls etwa zwei Monate lang aus. Dabei zeigt sich aber, dass diese runden Marken selten exakt als Hoch oder Tiefpunkte im Kursverlauf dienen.

Privatanleger werfen Zweifel über Bord

Angesichts des jüngsten Ausbruchs auf neue Rekordkurse und des erreichten Meilensteins im DAX dürften viele Privatanleger, insbesondere die eher unerfahrenen, ihre Zweifel der vergangenen Wochen und Monate über Bord geworfen haben. Vergessen ist nun, dass der DAX noch Mitte Juli auf das Niveau von Ende März zurücksetzte. Passend dazu bekam ich auch prompt eine Mail, in der ein Leser meine skeptische Haltung der vergangenen Wochen und Monate kritisierte. Doch was der Kursanstieg des DAX nicht verrät, ist, dass es unter der Oberfläche nicht ganz so rund läuft, wie es das neue Rekordhoch suggeriert.