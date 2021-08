Varta – Behavioral Finance und Sentiment ergänzen Charttechnik

Liebe Leser, DAX-Rekord 16.000. Und am Mittwoch haben wir unseren Abonnenten den eigentlich einfachen, aber doch um die Ecke gedachten Feierabendtrade bei Biontech erklärt. Er brachte per Hebel 5 satte 40% Rendite. In 4 handelsstunden!! Einer unserer sogenannten Feierabendtrades, die schon 2020 mit Wirecard begannen und immer und immer wieder klappen. Bei Varta könnte das Montag wieder klappen. Worum es geht – bei uns im spekulativen Bereich, den Ihr wie immer unter www.feingold-academy.com/boersendienst zu einem fairen Preis testen könnt. Warum sind solche Trades sehr oft erfolgreich? Weil wir Behavioral Finance im Team mit klassischer technischer Analyse kombinieren. Wir haben bei Feingold Research das große Glück, aktive Fondsmanager, technische Analyse, Sentimentspezialisten und Produktexperten zu kombinieren. Das ist unser einzigartiger Ansatz und der Mehrwert für unsere Leser. Überzeugen Sie sich gerne selbst, ob es sich lohnt. Versprechen wollen und müssen wir nichts, denn wer zu uns kommt, der bleibt mit ganz wenigen Ausnahmen. Und nur das zählt, so finden wir.

Kleiner Rückblick auf die Woche: Viel los im Negativen dagegen war bei Varta schon am Donnerstag. Auch Biontech und Moderna kommen voll unter die Räder am Mittwoch. Wir raten, da die Aktien nun kurz nach 21 Uhr wirklich nach Tagestief riechen – KONTER Trade. Auf 5% Erholung, mit den bei uns im Börsendienst vorgestellten Hebeln 5. 25% mitnehmen – das ist das Ziel. Raus? Am besten Donnerstag früh, wenn es passt. (UPDATE Donnerstag 9 Uhr: 20! EUro über US-Einstieg ist Biontech schon.. Wir erklären in einem SPEZIAL AUDIO jetzt unseren Abonnenten im TURBO-Dienst, warum der Trade klappt und wie man ihn wiederholen kann…- jetzt bei uns…)

Dazu erörtern wir im Dienst heute die Frage – kommt Biontech in den DAX und wie investiert man gerade bei Biontech, Novovax, Curevac oder Moderna? All das gibt es heute in unserem IMPFSTOFF-Spezial in unserem Börsendienst. Denn – am Mittwoch Nachmittag brechen die Impfaktien auf breiter Front ein. Überfällig, wenn wir unsere Sentiment-Daten bemühen. Die Auswertung zeigte schon am Montag – feuerrote Überhitzung. Hier geht es zum Abo - und zu allen Infos zu unseren Diensten unter www.feingold-academy.com/boersendienst