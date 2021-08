Quotensieg für Sat.1 dank Bundesliga-Auftakt

BERLIN (dpa-AFX) - Das kommt selten vor, dass der ZDF-Krimi am Freitag nicht der Quotensieger ist - doch König Fußball macht es möglich: Die neue Bundesliga-Saison startete am Freitagabend mit dem Duell Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München (1:1). Im Free-TV gab es das Spiel bei Sat.1 . Dort schauten ab 20.30 Uhr zunächst 4,49 Millionen zu (19,1 Prozent) und dann bei der zweiten Halbzeit im Schnitt sogar 5,76 Millionen, was 25,1 Prozent Marktanteil entsprach.

Die anderen Sender hatten das Nachsehen zur besten Sendezeit: Den Krimi "Der Alte" im ZDF (Folge 417: "Aufstiegskampf") schauten ab 20.15 Uhr 3,95 Millionen (17,3 Prozent), den ARD-Film "Die Drei von der Müllabfuhr: Mission Zukunft" 2,36 Millionen (10,2 Prozent) und die RTL-Show "Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands" 1,67 Millionen (7,2 Prozent).

Dahinter lagen der Action-Thriller "Stirb langsam 2" von 1990 bei RTLzwei (0,81 Millionen/3,6 Prozent), die Komödie "Dirty Grandpa" bei ProSieben (0,73 Millionen/3,2 Prozent), die US-Krankenhausserie "The Good Doctor" bei Vox (0,71 Millionen/3,1 Prozent) sowie die Krimiserie "Criminal Minds" bei Kabel eins (0,43 Millionen/1,9 Prozent)./gth/DP/zb