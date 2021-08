Scholz freut sich über wachsende Zustimmung - 'berührt mich sehr'

BOCHUM (dpa-AFX) - SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich erfreut über die steigenden Umfragewerte für die SPD und seine Person geäußert. "Die Zustimmung für die SPD steigt, die Zustimmung für mich berührt mich sehr", sagte Scholz am Samstag beim bundesweiten Auftakt der heißen Wahlkampfphase in Bochum. "Das ist sehr bewegend, wenn man sieht, dass so viele Bürgerinnen und Bürger mir zutrauen, die Regierung des Landes zu führen." Jetzt gehe es darum zu sagen, wer ihn als Kanzler wolle, sollte auch die Zweitstimme für die SPD abgeben.

Zuletzt hatte eine am Freitag veröffentliche Umfrage für das ZDF-"Politbarometer" ergeben, dass 59 Prozent der Befragten Scholz das Amt des Bundeskanzlers zutrauen. Das ist ein Zuwachs von fünf Prozentpunkten im Vergleich zur Umfrage vor zwei Wochen. CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet halten nur noch 28 Prozent für geeignet (minus sieben Prozentpunkte) und 67 Prozent für ungeeignet. Bei Scholz finden 33 Prozent der Befragten, dass er nicht geeignet ist für das Amt des Regierungschefs. Die Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock liegt abgeschlagen auf dem dritten Platz: Nur 23 Prozent sehen sie als geeignete Kandidatin. 70 Prozent der Befragten halten sie für ungeeignet.

Der Kanzler oder die Kanzlerin wird in Deutschland nicht direkt gewählt, die Beliebtheit der Kandidaten kann aber das Wahlergebnis beeinflussen./tob/DP/zb