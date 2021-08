Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Scholz Mehr sozialer Wohnungsbau in Deutschland nötig SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz fordert mehr sozialen Wohnungsbau in Deutschland. 400 000 Wohnung sollten jedes Jahr neu gebaut werden, davon etwa 100 000 geförderte, sagte der Kanzlerkandidat beim Wahlkampfauftakt am Samstag in Bochum. "Das ist …