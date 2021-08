Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Protest gegen Wahlgesetz: Democrats zeigen mittlerweile offen ihre Gleichgültigkeit gegenüber der Verfassung Eigentlich haben die Democrats das Sagen in Bidens Amerika, Mehrheiten im Kongress und ihrem Mann im Weißen Haus. Eigentlich. Wären da nicht so lästige Bundesstaaten wie Florida oder Texas, die ihr eigenes Ding machen – sei es in der Corona-Politik, …