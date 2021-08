Kurz und knapp von GOLDINVEST Redaktion präsentiert

Schon mit der Übernahme der ehemals produzierenden Silbermine Silverstrand in Idaho hat Lakewood Exploration (WKN A3CN1X / CSE LWD) ein äußerst vielversprechendes Silberprojekt erworben. Erste Explorationsaktivitäten der Company deuten das Potenzial dieser Liegenschaft bereits an. Jetzt aber erweitert Lakewood sein Projektportfolio um zwei Silberliegenschaften in Nevada – und zwar in der Nähe des Minendistrikts, der dazu führte, dass Nevada zum „Silver State“ wurde!



Das Silberprojekt Eliza nämlich liegt im Streichen des Hamilton Mining-Distrikts, des Silberdistrikts Nevadas mit den höchsten Gehalten überhaupt, in dem zwischen 1876 und 1890 rund 40 Mio. Unzen Silber bei Produktionsgehalten von bis zu 25.000 Gramm pro Tonne gefördert wurden!

Am offenen Markt: Direktor greift bei Conico-Aktie beherzt zu!

Direktoren einer börsennotierten Gesellschaft haben verschiedenste Möglichkeiten, günstig an Aktien ihres Unternehmens zu kommen – Privatplatzierungen, Warrants, Optionen etc.. Darum ist es ein starker Vertrauensbeweis, wenn diese „Insider“ Aktien der Gesellschaft am offenen Markt kaufen, vor allem wenn dies in signifikantem Umfang geschieht. So wie jetzt bei dem australischen Explorer Conico (WKN A1W2NL / ASX CNJ)!

Goliath Resources landet nächsten Treffer auf Surebet!

Die Erfolgsserie reißt nicht ab: Auch die siebte Bohrung, mit der Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) die Surebet-Zone auf seinem Golddigger-Projekt im „Goldenen Dreieck“ von British Columbia testet, liefert einmal mehr einen sehr mächtigen Abschnitt – 48,2 Meter – ausgedehnter Quarzsulfidadern, der rund 600 Meter nördlich des zweiten Bohrstandorts North of Cliff nachgewiesen wurde.

AIS Resources: Messwerte für Pfadfinder-Minerale auf Toolleen sprengen die Norm

Rund um Goldlagerstätten existiert oft einen Hof mit besonders hohen Werten von so genannten Pfadfinder Mineralien. In der Region rund um die berühmte Fosterville Goldmine von Kirkland Lake im australischen Bundesstaat Victoria hat sich Antimon als das wichtigste Pfadfinder Mineral bewährt. Hohe Antimonwerte waren dort stets ein Zeichen dafür, dass die hochgradige Goldmineralisierung ganz in der Nähe war.

American Rare Earths: Direkte Förderung für Selten Erden aus den USA?

Erst vor wenigen Tagen haben die USA ein gigantisches Infrastrukturprogramm verabschiedet, das in den kommenden Jahren Investitionen von 550 Mrd. US-Dollar für Straßen, Brücke und Schienen aber zum Beispiel auch Ladestationen für Elektroautos vorsieht. Und erst vor Kurzem hatte US-Präsident Joe Biden das Ziel festgesetzt, dass bis zum Jahr 2030 die Hälfte aller verkaufen Automobile aus Elektroautos bestehen muss.

Matador Mining erhöht die Schlagzahl in Neufundland!

In den letzten Wochen war es etwas ruhig um den australischen Goldexplorer Matador Mining (WKN A2DKV4 / ASX MZZ), der das äußerst vielversprechende Cape Ray-Projekt auf Neufundland erkundet. Dass die Gesellschaft aber keineswegs untätig war, zeigt sich jetzt. Man hat im Gegenteil nämlich mit Hilfe von hochauflösenden Magnetikuntersuchungen zahlreiche neue Strukturen entdeckt und ist mittlerweile mit fünf Bohrgeräten am Start!

Pond Technologies schließt Biotech-Deal mit Fortune 500-Company ab!

Sehr interessante Neuigkeiten von Pond Technologies (TSXV POND / WKN A2JDJM): Die Gesellschaft, die unter anderem nachhaltige Lösungen für die Herausforderungen des Klimawandels und im Nahrungsmittelbereich entwickelt, meldet überraschend eine Kooperation mit einem großen Ölsandproduzenten aus Kanada, der zu den Fortune 500-Unternehmen gehört! Ziel ist es aus einem einzigartigen Algenstamm COVID-19-Antigene zu entwickeln, die für Schnelltests verwendet werden sollen.

Kupferexplorer Camino Minerals läutet spannende Explorationssaison ein!

Der Kupferexplorer Camino Minerals (TSXV COR / WKN A116E1) legt jetzt richtig los. Die kanadische Gesellschaft hat die Experten von AK Drilling International aus Peru engagiert, um Kernbohrungen auf dem aussichtsreichen Kupferprojekt Los Chapitos durchzuführen, das nahe der Küstenstadt Chala in der peruanischen Provinz Arequipa liegt.

Goldplay Mining: Erste Explorationsergebnisse von Scottie West überhaupt!

Jetzt geht es also langsam ans Eingemachte für Goldplay Mining (WKN A3CNY4 / TSXV: AUC). Das Unternehmen hat die ersten Explorationsarbeiten auf dem Scottie West-Projekt im so genannten Golden Triangle der kanadischen Provinz British Columbia abgeschlossen. Erste, vorläufige Ergebnisse klingen vielversprechend.

Lucapa Diamond sieht Cash-Marge am oberen Ende der Prognosespanne

Der Diamantproduzent Lucapa Diamond Company (ASX LOM / WKN A0M6U8) hat die vorläufigen Ergebnisse für das erste Halbjahr 2021 veröffentlicht – und die können sich wahrlich sehen lassen. Wie die australische Gesellschaft nämlich mitteilte, konnte ein anrechenbarer Halbjahresumsatz von 35,1 Mio. Dollar generiert werden. Der resultiert aus dem Verkauf von 18.784 anrechenbaren Karat zu 1.437 USD bzw. 1.960 AUD pro Karat von den Minen Lulo in Angola und Mothae in Lesotho.

Classic Minerals: Großprobenentnahme auf Kat Gap hat begonnen

Es kommt Bewegung in die Arbeiten auf Classic Minerals (WKN A0NA2L / ASX CLZ) Goldprojekt Kat Gap! Wie das Unternehmen mitteilt, hat man jetzt begonnen, die angekündigte Großprobe zu entnehmen. Das ist ein sehr wichtiger Schritt für das Unternehmen, da man mit Hilfe dieses Materials nicht nur wertvolle geologische, technische und metallurgische Daten gewinnen kann, die helfen den späteren, fortlaufenden Abbau zu optimieren, sondern auch die mobile Produktionsanlage (Gekko-Anlage) testen und einstellen kann.

