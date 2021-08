Modern Meat baut Produktionskapazität durch Vereinbarung mit Trimpac, einer Tochter des weltweit größten Lebensmittellieferanten, deutlich aus

„Seit Monaten läuft unsere Produktion mit größtmöglicher Kapazität, um der explosionsartigen Verbrauchernachfrage nachzukommen. Jetzt können wir mit Stolz eine Vereinbarung bekannt geben, mit der wir die Produktion mehrerer unserer Kernprodukte deutlich steigern werden und die Nachfrage des kommenden Jahres bewältigen können sollten“, erklärt Tara Haddad, Gründerin und CEO von Modern Plant-Based Foods. „Mit dieser zusätzlichen Kapazität können wir dem Absatzanstieg infolge unseres Wachstums ein Schritt voraus sein.“

Die Trimpac Meat Company ist seit über 35 Jahren in der Branche als „Best-in-Class“-Betreiber in ganz Westkanada tätig. Das Unternehmen ist Teil der Sysco Specialty Meat Companies. Sysco betreibt 26 Fleischunternehmen in Kanada (4) und den Vereinigten Staaten (26) - jeweils mit verschiedenen Kapazitäten und Spezialitäten. Trimpac verfügt über eine von der Canadian Food Inspection Agency (CFIA) [Anm.: kanadische Behörde für Lebensmittelkontrolle] staatlich registrierte Anlage, die eine tägliche CFIA-Inspektion des HACCP-Lebensmittelsicherheitsplans (Hazard Analysis Critical Point) vor Ort erfordert. Dem Unternehmen wurde kürzlich die Auszeichnung Safe Quality Food (SQF) Level 3 erteilt, die höchste Stufe der prüfbaren Lebensmittelsicherheit. Trimpac verfügt über einen separaten Bereich, in dem pflanzliche Produkte ohne Kreuzkontamination hergestellt werden können, und ist in der Lage den Herstellungsprozess durch von der CFIA vorgeschriebene Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollanordnungen als „vegan“ zu zertifizieren.