dpa-AFX Presseschau für das Wochenende - 3. Aktualisierung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Xetra-Schluss am Freitag, Samstag und Sonntag bis 17 Uhr veröffentlichte, wirtschaftsrelevante Exklusiv-Informationen aus Magazinen und Tageszeitungen:

bis Sonntag, 9.30 Uhr:

- Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) schließt erneuten Corona-Lockdown aus, BamS - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will Schlichter für Tarifstreit bei der Bahn berufen, BamS - CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak: Ehegattensplitting erhalten und Alleinerziehende besserstellen, WamS - Grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock greift China an und will Antidumping-Zölle und aktivere Industriepolitk, FAS - Stephan Krenz, Geschäftsführer der Autobahn GmbH: 3000 Autobahnbrücken in schlechtem Zustand, WamS - Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA): Zahl der Selbstständigen in Hartz IV wegen Corona-Krise versechsfacht, Zeitungen der Funke Mediengruppe - Kommunen fordern vom Bund nach Hochwasser Notgesetz für Wiederaufbau, WamS - Thomas Fischbach, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, appelliert an die Ständige Impfkommission (Stiko), in der Debatte über eine allgemeine Corona-Impfempfehlung für Zwölf- bis 17-Jährige auch die psychosozialen Probleme dieser Altergruppe in den Blick zu nehmen, Zeitungen der Funke Mediengruppe - Insa-Umfrage: SPD überholt die Grünen in der Wählergunst, BamS - CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak lehnt Schaffung eines Integrationsministeriums ab, WamS

bis Samstag, 11.00 Uhr

- Ethikrat-Mitglied Elisabeth Gräb-Schmidt: Impfpflicht wäre kontra-produktiv, Mannheimer Morgen - Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, für mehr Impfangebote in Jobcentern, Zeitungen der Funke-Mediengruppe - Ulrich Weigeldt, Vorsitzender des Hausärzte-Verbands, und Klaus Reinhardt, Chef der Bundesärztekammer, für PCR-Tests bei infizierten Geimpften, Redaktionsnetzwerk Deutschland - IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis: Erbschafts- und Vermögenssteuer für Klimaschutz nutzen, Augsburger Allgemeine - Robert Habeck, Co-Vorsitzender der Grünen, lobt die möglichen Zweifel von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an der Schuldenbremse. Kritik von von FDP-Chef Christian Lindner, FAS