Achtung Investoren: Drei Gründe, weshalb ich Dividendenaktien liebe!

Es sollte also für jeden eine Strategie dabei sein, die er verfolgen kann. Nicht wenige Anleger konzentrieren sich dabei auf sogenannte Dividendenaktien. Wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei um Aktien von Unternehmen, die regelmäßig eine Dividende zahlen. Ich gebe zu, dass auch ich mich bevorzugt auf solche Titel konzentriere. Und zwar unter anderem aus diesen drei Gründen.

Das Investieren in Aktien halte höchstwahrscheinlich nicht nur ich für eine interessante Sache. Denn immer mehr Menschen in Deutschland folgen dem Ruf der Börse. Toll finde ich dabei, dass vor allem auch viele jüngere Leute anfangen, sich für die Aktienanlage zu begeistern. Ich denke, dass dies vor allem mit den mannigfaltigen Möglichkeiten zusammenhängt, die die Aktienmärkte einem bieten.

Regelmäßige zusätzliche Einnahmen

Ich finde, dass dies ein toller Aspekt bei der Anlage in Dividendenaktien darstellt. Denn in der Regel schütten die soliden Zahler ihre Gewinnbeteiligung Jahr für Jahr konstant an ihre Aktionäre aus. Dies allein ist natürlich schon eine interessante Angelegenheit. Aber durch eine geschickte Depotzusammenstellung kann man hier noch so einiges für sich optimieren.

Es ist nämlich durchaus so, dass es in den verschiedenen Ländern recht unterschiedliche Ausschüttungsintervalle gibt. In Deutschland beispielsweise wird die Dividende in der Regel nur einmal im Jahr an die Investoren ausgeschüttet. Aber in Teilen Europas und in Australien wird oft zweimal im Jahr eine Ausschüttung gezahlt. Und viele Konzerne in den USA und Kanada teilen ihre Dividendenzahlungen sogar auf vier Termine jährlich auf.

Stellt man sein Depot mit Dividendenaktien also klug zusammen, dann kommt man unter Umständen gleich mehrmals im Jahr in den Genuss einer Dividendenzahlung. Man kann es auch so geschickt anstellen, dass man sogar jeden Monat von irgendeinem Unternehmen eine Ausschüttung erhält.

Jedes Jahr mehr Dividende

Der zweite Grund, weshalb ich Dividendenaktien liebe, ist die Möglichkeit, jedes Jahr etwas mehr Gewinnausschüttung zu erhalten. Viele Konzerne weltweit heben ihre Dividende nämlich Jahr für Jahr ein wenig an. Und dies teilweise über sehr lange Zeiträume. Hier kann also der sogenannte Zinseszinseffekt seine volle Wirkung entfalten.

Es gibt auch einige Firmen, die ihre Dividende in einem sehr hohen Tempo anheben. Wie zum Beispiel die amerikanische Baumarktkette Home Depot (WKN: 866953). Wer vor zehn Jahren in die Aktie investierte, konnte sich über eine anfängliche Ausschüttungsrendite von 3,53 % freuen. Doch durch die hohen Steigerungsraten wäre die persönliche Dividendenrendite des Investors auf sein eingesetztes Kapital bis heute auf 21,58 % angestiegen.