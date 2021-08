Die Vor-Wahl, in der die Freiheit stirbt Autor: Tichys Einblick | 15.08.2021, 10:03 | 15 | 0 | 0 15.08.2021, 10:03 | Das Wahlrecht ist das eine – die Wirklichkeit eine andere. Unter ein und dem selben Wahlrecht gibt es unterschiedliche Ergebnisse je nach Anzahl der Parteien. So gab es in der alten Bundesrepublik zwei dominierende Parteien – die Union und die SPD. Dazwischen sorgte die FDP für die Mehrheit und dafür, dass das jeweilige Programm nicht Der Beitrag Die Vor-Wahl, in der die Freiheit stirbt erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Roland Tichy.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer