Seite 2 ► Seite 1 von 4

Lahr (ots) - Nackenschlag für die VW AG im Abgasskandal um den DieselmotorEA288: Das Oberlandesgericht Nürnberg will seine Rechtsprechung korrigieren undkünftig das sogenannte Thermofenster als unzulässige Abschalteinrichtungeinstufen. In einem Hinweisbeschluss vom 2. August 2021 bekräftigte der Senat,dass das Fahrzeug somit mangelhaft ist (Az. 12 U 4671/19). Damit steht einerVerurteilung von VW nichts mehr im Wege.Für die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer stellt der Beschluss einenverbraucherfreundlichen Durchbruch im zweiten Diesel-Abgasskandal "Dieselgate2.0" dar. Die Chancen auf Schadensersatz standen nie besser. Die Kanzleiempfiehlt betroffenen VW-Kunden die anwaltliche Beratung im kostenlosenOnline-Check (https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) .Die Kanzlei gehört zu den führenden im Abgasskandal. Die Inhaber vertreten denVerbraucherzentrale Bundesverband in der Musterfeststellungsklage gegen die Daimler AG. (https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/musterfeststellungsklage-mercedes) Bereits 2020 haben Dr. Ralf Stoll und Ralph Sauer für 260.000VW-Kunden einen 830-Millionen-Euro- Vergleich (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/abgasskandal/diesel-abgasskandal-vw-zahlt-teilnehmer-der-musterfeststellungsklage) mit ausverhandelt.OLG Nürnberg folgt im Abgasskandal dem Europäischen GerichtshofDie verbraucherfreundliche Wende in Dieselgate 2.0 um den VW-Motor EA288 setztsich weiter fort. Im Mittelpunkt steht dabei das sogenannte Thermofenster, dasdie Abgasreinigung mit Hilfe der Außentemperatur des Motors steuert - sprichmanipuliert. Das OLG Nürnberg folgt mit seinem Hinweisbeschluss ausdrücklich demEuropäischen Gerichtshof (EuGH), der am 17. Dezember 2020 Abschalteinrichtungengenerell für unzulässig erklärt hatte (Az. C-693/18). (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-12/cp200170de.pdf) Im Wortlaut heißt es indem Hinweisbeschluss vom 2. August 2021:"Der Senat beabsichtigt, der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs(Urteil vom 17.12.2020, C-693/18) zu folgen, wonach eine Abschalteinrichtung imRahmen der Abgasrückführung europarechtlich unzulässig ist. Vorliegend ist daher- das Vorliegen eines "Thermofensters" im streitgegenständlichen Motor (Typ EA288) zum Zeitpunkt der Pkw-Übergabe ist zwischen den Parteien unstreitig - vonder Mangelhaftigkeit des Fahrzeugs iSd § 434 BGB auszugehen."Desweitern führt der Senat aus, dass er gegen den Rücktritt des Kaufvertragsdurch den Verbraucher keine Bedenken hegt. Durch die korrigierte Rechtsprechung