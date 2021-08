In dieser Woche wurden neue Rekorde im DAX geschrieben. Ist eine Trendfortsetzung nun die logische Konsequenz oder geht dem Index nach dieser Rallye die "Luft" aus?

Eine rundum positive Stimmung also, könnte man meinen. Dem ist jedoch nicht ganz so. Man muss anmerken, dass ebenso viele Unternehmen nach Quartalszahlen auch schnell abgestraft werden, weil der Ausblick mit Unsicherheit behaftet ist. Die Automobilwerte waren dafür beispielhaft, in der Vorwoche dann speziell die Varta oder eine Delivery Hero. Umsatz ist nicht alles - soweit der fundamentale Einwurf vor der charttechnischen Betrachtung in dieser Analyse.

Der Zenit an Quartalszahlen ist nun am Aktienmarkt überschritten und konnte sich sehen lassen. Viele Unternehmen erhöhten die Jahresprognosen und zogen deutlich an. Selbst ein eher defensiver Wert wie die Deutsche Telekom notiert am 12-Monatshoch oder zieht auf ständig neue Allzeithochs wie die Merck KGaA.

Bezugnehmend auf das Chartbild vor einer Woche, stelle ich die Brisanz der bisherigen Rekordhochs noch einmal in den Vordergrund (Rückblick):

DAX am Allzeithoch

Es dauerte noch zwei volle Handelstage, an denen der DAX in diese Widerstandszone eindrang, sie aber nicht überschreiten konnte. Erst nach einer Entspannung am Mittwoch in Richtung Inflationsangst der US-Börsen gab es am Mittwoch dann den Schub auf der Oberseite. Mit Momentum fiel der Widerstand, erzeugte noch einen kurzen und verhaltenen Blick zurück am Donnerstagmorgen und setzte seinen Ausbruch bis über 16.000 Punkte im Hoch fort:

Mittelfristiges Signal im DAX

Damit kann der Aufwärtstrend weiter fortgeschrieben und als markante psychologische Marke die 16.000 gefeiert

werden.

Dieser Druck auf der Oberseite baute sich langsam auf und war für viele Marktteilnehmer nur eine Frage der Zeit, bis er entweichen konnte. Immerhin glänzten die Indizes an der Wall Street schon mehrfach in den letzten Wochen mit neuen Rekorden, ohne dass der DAX mitzog.

Als Basis diente technisch die Überschreitung der 15.700. Diesen Bereich betitelte ich mehrfach als "letzten Widerstand vor dem Allzeithoch". Hier holte der Index zum Wochenstart noch einmal Schwung für die Bewegung:

DAX-Wochentrend im Rückblick

So dynamisch das Ganze ausschaut, so gering war hierbei die Volatilität. In der ganzen Woche wurde nur eine Spanne von 330 Punkten erzeugt:

DAX-Wochenverlauf mit Handelsspanne

Es gab in diesem Jahr einige Handelstage, an denen mehr Bewegung erfolgte. Denn die 330 Punkte entsprechen nur rund 2 Prozent DAX-Bewegung. Auch wenn vier von fünf Handelstagen im Gewinn abschlossen, lag die Schwankung innerhalb der Handelstage teilweise wieder unter 100 Punkten: