Die Berichtssaison neigt sich ihrem Ende zu. Das Fazit wird lauten, dass die Ergebnisse alle weit über dem Durchschnitt lagen. Die logische Konsequenz ist eine Prognoseanhebung für dieses und kommendes Jahr!

mit der Prognoseanhebung wird die Messlatte hochgelegt. Vermutlich wird es nicht so einfach werden, die neu gesteckten Ziele zu erreichen.

In den USA sind derzeit alle Augen auf den Arbeitsmarkt gerichtet. Neben den annähernd 1 Millionen neu geschaffener Jobs im Juli, ohne den Landwirtschaftssektor, fiel die Arbeitslosenquote mit 5,4 % auf den niedrigsten Stand seit März 2020. Der Zahlen noch nicht genug, so herrscht nicht nur in der EU akuter Arbeitskräfte Mangel, sondern auch in den USA können rund 9 Millionen Stellen nicht besetzt werden! Somit setzt sich die Lohnspirale in Gang, und beschert den Arbeitnehmern schon rund 4 % höhere Löhne als im Vormonat!

Höhere Löhne und höhere Preise heizen die Inflation an!

Die deutlich gestiegenen Löhne in Kombination mit den steigenden Preisen für Vorprodukte erhöhen auch den Inflationsdruck. Die US-Währungshüter werden die Gemengelage mit Argusaugen beobachten und vermutlich vom 26. bis 28. August beim Treffen in ‚Jackson Hole‘ diskutieren. Vermutlich werden wir dann auch das weitere Vorgehen bezüglich des ‚Tapering‘ erfahren.

ZWE-Index leidet unter vierter Corona-Welle!

Auch wenn sich die deutsche Konjunktur noch im Erholungsmodus befindet, trübt sich die Stimmung mittlerweile deutlich ein. Der vielbeachtete Index ist im August zum Vormonat um 22,9 auf 40,4 Punkte und damit deutlich stärker als erwartet gefallen.

Ursächlich für den Schwächeanfall ist die vierte Corona-Welle und den damit verbundenen neuerlichen Einschränkungen. Aber auch Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten belasten die Stimmung zusehends, genauso wie die Sorge vor einer Wachstumsabschwächung in China.

Delta Variante sorgt für Verunsicherung!

Ob und wie stark die Delta-Variante die weltweite Konjunktur ausbremsen wird, kann noch nicht seriös eingeschätzt werden. Wichtig ist auch, wie schnell die Lieferengpässe beseitigt werden können. Auch wenn man deshalb nicht in Panik verfallen muss, sollte man Börsenturbolenzen einkalkulieren. Vor diesen zuvor genannten Hintergründen sind die Standardmärkte wie DAX, EuroStoxx, Dow Jones und S&P 500 keine Einbahnstraßen mehr! Deshalb sollte man Gegenwind jederzeit einkalkulieren.

Trotzdem, dass einige der zuvor genannten Probleme für Edelmetallinvestments sprechen, können Gold und Silber diese Chancen einfach nicht für sich nutzen und steigen nicht in die Bereiche, in die sie hingehören.

Wir allerdings denken, dass sich gerade in diesen Bereichen nahezu einmalige Chancen auftun. Viele interessante Anregungen finden Sie in unserem folgenden Wochenrückblick!

Geld verdienen leicht gemacht!

Jetzt tiefe Sommer-Kurse gnadenlos ausnutzen! Die simple Börsenformel für Trendinvestments und Mega-Gewinne!

Zugegeben, meistens ist es leichter gesagt als getan... es sei denn... man sieht einen Trend kommen und investiert dann längerfristig.

Solides Fundament geschaffen

MAG Silvers Quartal-Genial

‚Juanicipio‘ löst weitere Jubelgefühle bei MAG Silver aus – und das sowohl rückblickend wie auch vorausschauend.

Projektentwicklung mit EU-Geld

Ausblick für Silber ist hervorragend! Und Denarius Silver dreht richtig auf!

An den Fundamentaldaten liegt die Silber-Kursschwäche nicht. Denn die physische Nachfrage der Investoren wird ebenso weiter explodieren wie die aus den Bereichen der ‚Green Energy‘ und Konjunkturprogramme!

Im Silberland Mexiko geht was!

Discovery Silver landet weitere MEGA-Treffer!

Datenmaterial ‚en masse‘ sollte man meinen, wenn man bedenkt, dass Discovery Silver schon ein riesiges Bohrprogramm über 75.000 m in 178 Bohrungen im Rahmen des ‚Phase 1‘-Bohrprogramms gegen Ende April abgeschlossen hat.

Ein neuer Minengigant gibt Gas

MAG Silver 2021, bisher ein Jahr voller Jubel!

110 Bohrungen über 39.700 Meter im Jahr 2020 – das sind die Eckdaten, in welche die Erfolgsgeschichte von MAG Silvers mexikanischen Vorzeigeprojekt ‚Juanicipio‘ eingebettet ist.

Top-Enstiegsniveau nutzen...

OceanaGold - Halbjahreszahlen stellen alle(s) in den Schatten!

Nach den Turbulenzen an den Rohstoffmärkten gilt es sich nun wieder auf die Fakten zu konzentrieren!

IsoEnergy / Uranium Energy

Was Uran alles kann

Atomkraft kann CO2-Emissionen einsparen, ein wichtiger Aspekt in Zeiten des Klimawandels. Auch schon früher gelang Großartiges mit Atomkraft.

Fiore Gold / Fury Gold Mines

Größter Goldtransport aller Zeiten

Gold ist begehrt bei Anlegern. Ende 1940 startete die Operation Fish, brachte ein großes Goldvermögen von Großbritannien nach Kanada.

MEGA POTENZIAL BESÄTIGT...

Skeena Resources liefert weitere großartige Ergebnisse!

Ein Phase-3-Bohrprogramm im ‚Goldenen Dreieck‘ von British Columbia, Kanada – das mit so einer perfekten Kombination bestehend aus Gehalten und Strecken abgearbeitet wird hat schon Seltenheitswert!

Caledonia Mining / Sibanye-Stillwater

Geld anlegen – aber wie

Bankguthaben werfen nichts mehr ab, Immobilien sind sehr teuer geworden. Dividenden gibt es aber nur bei einigen Aktienwerten.

