HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Klima-Debatte:



"Das Wetter zeigt uns, wie das Klima sich ändert. Man sollte also meinen, der Mensch schafft es tatsächlich, das global wichtigste Thema in seiner Größe, Bedeutung und Ernsthaftigkeit zu erfassen und sich zu ändern. Natürlich nicht. Der Ausstoß von Treibhausgasen wird in Deutschland 2021 um 47 Millionen Tonnen im Vergleich zum - allerdings coronabedingt weniger dreckigen - Jahr 2020 zunehmen. Der Anstieg wird das höchste Niveau seit 1990 (!) erreichen. Die Wirtschaft läuft wieder, die Autos rollen, die Flugzeuge fliegen. Und das Klima leidet. Energiewende? Mit 10-H-Regel und Kohle bis 2038 ganz weit weg. Klimaneutralität? Lachhaft. Sie spielen mit unserer Zukunft, unserer Gesundheit in Berlin, Washington, Peking, Moskau. Nur des Mammons wegen, um den sie auf dem Vulkan tanzen."/al/DP/he