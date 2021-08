OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Umfrage-Hoch von Scholz:

"Wer Olaf Scholz (SPD) in diesen Tagen trifft, erlebt einen entspannten Kanzlerkandidaten. Kein Wunder: Nachdem es lange so aussah, als müssten die Grünen nur noch entscheiden, welche Ministerien sie in einer schwarz-grünen Regierung für sich beanspruchen wollen, scheint nun wieder alles offen zu sein. Die Gründe sind vielfältig. So machte Armin Laschet (CDU) keine glückliche Figur während der Hochwasserkatastrophe. Annalena Baerbock (Grüne) büßte nach Ungereimtheiten in Lebenslauf und Buch erheblich an Beliebtheit ein. Der ehemalige SPD-Vorsitzende Kurt Beck kritisierte jüngst den ungleichen Umgang mit den Kanzlerkandidaten der drei aussichtsreichen Parteien. Es sei so getan worden, als finde ein grün-schwarzer Zweikampf statt. Nun rollt Scholz das Feld von hinten auf."/al/DP/he