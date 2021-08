Es wird ein negativer Wochenstart am Aktienmarkt erwartet. Bleibt die 16.000 weiter das Ziel im DAX? Wir schauen auf die Charts am Morgen und erste Indikationen.

Die Vorwoche glänzte mit vier Gewinntagen, einem Ausbruch aus der großen Range und neuen Rekordhochs. Dabei ist die 16.000 am Freitag zwischenzeitlich überschritten worden. Im großen Chartbild konnte sich der Trend also weiter fortsetzen und technisch weitere Anleger in den Markt holen:

Mittelfristiges Signal im DAX

Diese Bewegung startete vorrangig am Mittwoch, nachdem zum Wochenstart erst einmal eine kleine Konsolidierung über der 15.700 stattgefunden hatte:

DAX-Wochentrend im Rückblick

Insgesamt sah dieser Ausbruch zwar dynamisch aus, hatte aber in Summer nur eine Bandbreite von 330 Punkten als Basis:

DAX-Wochenverlauf mit Handelsspanne

Das entspricht rund 2 Prozent an DAX-Bewegung und wurde in diesem Jahr auch mehrfach an einem einzigen Handelstag vollzogen.

Der große Trend bleibt damit weiter intakt und aufwärts gerichtet. Das Chartbild mit der ehemaligen Range habe ich hier entsprechend verankert. Aus der Wochenanalyse kennst Du es bereits:

Großer Trend im DAX

Dir große Frage ist nun, ob dieser Trend beibehalten oder diese Range wieder berührt oder gar Grundlage für die weitere Analyse ist?

Big Picture im DAX

Genau darauf gilt es ab heute zu achten. Vor allem vor den Hintergrund der Ereignisse in Afghanistan.

Den Ausbruch im DAX aus der großen Range, die man hier optisch ab April darstellen kann, ist klassisch bereits mit einem Pullback am Tag danach erfolgt. Das ist kein Garant für ein Weiterlaufen der Kurse auf der Oberseite. Wie schnell hier die Stimmung drehen kann, sahen wir erst vor wenigen Wochen auf der Unterseite.

Doch der Trend ist erst einmal ein wichtiger Grund, nicht direkt gegen die Bewegung zu handeln. Konkret nutze ich dieses Wissen für Trading wie folgt:

Vordergründig folge ich dem großen Trend, achte aber in den kleineren Zeiteinheiten auf die Trendlinien. Entsprechende Short-Trades werden umgesetzt, sobald ein entsprechendes Level unterschritten und damit ein Signal erzeugt wird. Selbst runde Marken oder abgetragene Fibo-Levels auf der Oberseite sind für mich in der Region eines neuen Allzeithochs daher kein Wendesignal.

Konkret bietet sich an den Rücklauflevels kleinerer Korrekturen dann immer wieder die Entscheidung an, ob wir dynamisch den Trend fortsetzen oder diesen brechen. In dem Fall ist mein Kursziel jeweils das nächste Konsolidierungslevel im kurzfristigen Chart:

DAX-Rücklauflevels als Trigger

Die Vorbörse hat bereits erste Signale geliefert. Die Asiatischen Märkte notieren leicht negativ. Dort klingt immer noch die Meldung nach, dass wichtige Container-Terminals für den internationalen Seehandel coronabedingt geschlossen wurde.

So notiert der Endloskontrakt zum Wochenstart etwas tiefer:

Erste Indikationen aus der DAX-Vorbörse

Vom Schwung-Level der Vorwoche vor dem Ausbruch über 15.800 beginnend ist der Aufwärtstrend nun gebrochen. Unterstützung bietet die Zone der Mittwoch-Hochs um 15.880 Punkten, an denen nun abzuwägen ist, wie stark diese nächste Unterstützung ist:

Signal im DAX zum Wochenstart

Vielleicht gibt es ab 8.00 Uhr weitere Informationen und Marktmeinungen, die ich gern als Livestream gegen 8.15 Uhr an dieser Stelle auf dem entsprechenden YouTube-Kanal einarbeite:

Aus Sicht des Wirtschaftskalenders gibt es heute wenige Ankermarken. Das Treffen der Eurogruppe beginnt und 12.00 Uhr steht der Bundesbank-Monatsbericht an.

Am Nachmittag achten wir dann 14.30 Uhr auf den New York Empire-State-Produktionsindex, genau eine Stunde vor Eröffnung der Wall Street.

Dazu sind die Erwartungen hier in dieser Tabelle entsprechend verzeichnet:

Wirtschaftsdaten am 16.08.2021

Damit wünsche ich uns zum Start des Handels am Deutschen Aktienmarkt morgen viel Erfolg. Wir sehen uns gleich hier im Video noch einmal:

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 75,05 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!