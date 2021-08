PowerTap Hydrogen Capital: PowerTap informiert über den aktuellen Stand ihrer Blue Hydrogen-Technologie / wie der Entwurf des US-Infrastrukturgesetzes zur Definition von sauberem Wasserstoff passt

Wie bereits in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. Februar 2021 berichtet, beabsichtigt das Unternehmen über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft PowerTap Hydrogen Fueling Corp. die Verwendung von erneuerbarem Erdgas (RNG, Renewable Natural Gas) (d. h. Biogas aus Milchviehbetrieben und Biomethan aus Deponien) gemischt mit fossilem Erdgas als Rohstoff zur Herstellung von blauem Wasserstoff in seinem modularen Wasserstoffherstellungs- und Abgabesystem. Das Team von PowerTap Hydrogen Fueling erwartet, dass durch die Anwendung seiner Technologie zur Herstellung von Wasserstoff mittels bestehender Verfahren nach der Methode des California Air Resources Board (CARB) eine Kohlenstoffintensität (CI) von null (0) Gramm (g) CO 2 pro Megajoule (MJ) oder weniger erreicht werden könnte. Die Bedeutung eines CI von 0 oder weniger besteht darin, dass PowerTap darauf abzielt, Wasserstoff mit einem Null- oder niedrigeren CO 2 -Fußabdruck zu produzieren und abzugeben, während sich die Welt auf die Reduzierung des CO 2 -Fußabdrucks zubewegt, um die Auswirkungen des Klimawandels zu verlangsamen oder zu stoppen.

Seite 2 ► Seite 1 von 4