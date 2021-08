Basilea erhält von BARDA zusätzliche USD 4.3 Mio. zur Unterstützung des Phase-3-Entwicklungsprogramms von Ceftobiprol

Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab heute bekannt, dass sie von der Biomedical Advanced Research and Development Agency (BARDA), einem Teil des Amts des Assistant Secretary for Preparedness and Response im US-Gesundheitsministerium im Rahmen des bestehenden Vertrags die Zusage für weitere USD 4.3 Mio. an nicht-verwässernden Mitteln zur Unterstützung des Phase-3-Entwicklungsprogramms für Basileas Antibiotikum Ceftobiprol erhalten hat. Der Gesamtwert des Vertrags erhöht sich damit auf bis zu USD 134.2 Mio.

Dr. Marc Engelhardt, Chief Medical Officer, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass BARDA weiterhin die Entwicklung neuer Antibiotika finanziert. Neue Antibiotika werden dringend benötigt, wie die Vereinten Nationen kürzlich bei der Bekanntgabe ihres Calls to Action 2021 zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen betonten. Mit der finanziellen Unterstützung durch BARDA haben wir unsere Phase-3-Studie TARGET bei Hautinfektionen erfolgreich abgeschlossen. Dank der fortgesetzten Unterstützung sehen wir dem bevorstehenden Abschluss der Patientenrekrutierung für die ERADICATE-Studie bei Blutbahninfektionen entgegen sowie der Einreichung eines Zulassungsantrags (New Drug Application, NDA) in den USA, wenn die Studie erfolgreich ist.“

Die erste zulassungsrelevante Studie, TARGET, in der Patienten mit akuten bakteriellen Haut- und Weichteilinfektionen behandelt wurden, konnte 2019 erfolgreich abgeschlossen werden.1 Die zweite Studie, ERADICATE, untersucht die Eignung von Ceftobiprol zur Behandlung von Patienten mit Staphylococcus-aureus-Bakteriämie, einer komplizierten bakteriellen Blutbahninfektion, für deren Behandlung nur wenige Therapeutika zur Verfügung stehen.2 Basilea erwartet, dass die Patientenrekrutierung für die ERADICATE-Studie gegen Jahresende 2021 abgeschlossen werden kann und dass Topline-Ergebnisse der Studie dann wie geplant im ersten Halbjahr 2022 zur Verfügung stehen werden.