TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: TTL veröffentlicht Halbjahresbericht und bestätigt Prognose für 2021

TTL veröffentlicht Halbjahresbericht und bestätigt Prognose für 2021

Beteiligungsstrategie durch konkrete Projekte erfolgreich weiter umgesetzt

Zins- und Beteiligungserträge auf 1,5 Mio. Euro nahezu verdoppelt

Portfolioausbau legt Grundlagen für künftiges Ertragswachstum



Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL", "TTL AG") (ISIN DE0007501009) hat heute ihren Halbjahresbericht 2021 veröffentlicht. Die auf den Gewerbeimmobilienmarkt fokussierte Beteiligungsgesellschaft hat den Ausbau ihres Beteiligungsportfolios im ersten Halbjahr erfolgreich vorangetrieben und damit die Grundlagen für ihr künftiges Ertragswachstum gelegt.

TTL stockte im Mai ihre Beteiligung an der Montano Real Estate GmbH von 30 % auf 50 % auf und stärkte Montano mit zusätzlichem Eigenkapital für deren beschleunigtes Wachstum und die Erschließung neuer Geschäftsfelder. Die TTL AG partizipiert dadurch noch stärker am Erfolg der Montano als einem der führenden unabhängigen Core-Plus und Value-Add Immobilienmanager im deutschen Gewerbeimmobilienmarkt. Darüber hinaus hat die TTL Real Estate GmbH,

eine 50 %-ige Beteiligungsgesellschaft der TTL, im Wege einer Aktiendividende die bestehende Beteiligung an der DIC Asset AG im April 2021 von 7,81 % auf 7,95 % erhöht. TTL setzt damit unverändert auf den SDAX-notierten Immobilien-spezialisten.

"TTL hat in ihrer Entwicklung klar an Fahrt aufgenommen und ist für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Mit der Beteiligung an Montano haben wir einen entscheidenden Schritt im Rahmen unseres Portfolioausbaus umgesetzt und wollen hier eine neue Erfolgsgeschichte schreiben", sagt Theo Reichert, CEO der TTL AG. "Diesen Weg wollen wir fortsetzen und schauen entsprechend nach weiteren attraktiven Beteiligungsmöglichkeiten, die wir in unser Portfolio integrieren können."