DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Mutares SE & Co. KGaA: Neunte Buy-Side-Transaktion im Jahr 2021: Mutares erwirbt Innomotive Systems Hainichen GmbH von einem chinesischen, staatlich kontrollierten Unternehmen 16.08.2021 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Anbieter von Türscharnieren für die Automobilindustrie

Zielunternehmen mit einem Umsatz von ca. EUR 120 Mio.

Zahlreiche Synergien mit dem Portfoliounternehmen KICO GmbH

München, 16. August 2021 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat einen Vertrag zum Erwerb der Innomotive Systems Hainichen GmbH von einem chinesischen, staatlich kontrollierten Unternehmen unterzeichnet. Das Unternehmen wird das Mutares Segment Automotive & Mobility mit Produktionsstandorten in Deutschland und China und insgesamt rund 450 Mitarbeitern stärken und die KICO Gruppe ergänzen. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2021 erwartet.

Die Innomotive Systems Hainichen GmbH mit Sitz in Hainichen, Deutschland, und ihre Tochtergesellschaft Innomotive Systems Hainichen Ltd. mit Sitz in Nanjing, China, ist ein führender Hersteller von anspruchsvollen, hochpräzise gefertigten Türscharnieren aus Stahl oder Aluminium sowie von komplexen Scharnieren für Motorhauben, Heckklappen und -deckeln. Das Unternehmen ist weltweit die Nummer eins unter den Anbietern von Aluminiumscharnieren für Automobilanwendungen. Im Jahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund EUR 120 Mio.

Innomotive Systems Hainichen und das Mutares Portfoliounternehmen KICO, ein Anbieter von Automobilkomponenten wie Scharnieren, Schließsystemen und mechatronischen Systemen mit Standorten in Deutschland, Polen und Mexiko, können gemeinsam ein erhebliches Synergiepotenzial erschließen. Für Mutares ist dies bereits die dritte Akquisition im laufenden Jahr in der Automobilindustrie, was die Expertise und das Vertrauen der Automobilunternehmen weltweit unterstreicht.