Pacifico Renewables Yield AG: Umsatzwachstum setzt sich im ersten Halbjahr 2021 fort

Zukäufe seit Jahresbeginn führen zu weiterem Umsatzwachstum

Diversifiziertes Portfolio gleicht schwache meteorologische Bedingungen im Heimatmarkt Deutschland teilweise aus

Stabile adjustierte operative EBITDA-Marge von 75%

Im Juli angehobene Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2021 bestätigt

Grünwald, 16. August 2021 - Die Pacifico Renewables Yield AG (ISIN: DE000A2YN371) (die "Gesellschaft"), ein unabhängiger Produzent von Strom aus erneuerbaren Quellen, ist im ersten Halbjahr 2021 weiter gewachsen. Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 nach vorläufigen Berechnungen auf 9,2 Mio. € (2020H1: 9,0 Mio. €). Die Stromproduktion stieg auf 50,7 GWh an (2020H1: 46,5 GWh). Diese Zahlen beinhalten die Erlöse aus dem neu erworbenen 15,6 MW Onshore-Windpark in Deutschland seit März 2021, aber noch keine Erlöse aus dem kürzlich erworbenen 7,6 MW Solarpark in Deutschland. Das um Sondereffekte adjustierte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf Konzernebene betrug 5,8 Mio. € Das zusätzlich um Holdingkosten adjustierte operative EBITDA betrug 6,9 Mio. € (2020H1: 6,7 Mio. €). Die adjustierte operative EBITDA-Marge belief sich auf 75 % und reflektiert die operative Stärke des Portfolios.

Da der 7,7 MW Solarpark in Deutschland erst im Juli (mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum 1. Januar 2021) erworben wurde, sind weder Umsatz noch Produktion dieses Solarparks in den obigen konsolidierten 2021H1 Zahlen enthalten. Dieser Solarpark erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 0,5 Mio. € und produzierte 3,9 GWh Strom. Unter Hinzurechnung von Umsatz und Produktion dieses Solarparks weist die Gesellschaft im ersten Halbjahr 2021 nach vorläufigen Berechnungen ein Umsatzwachstum von rund 7 % auf 9,7 Mio. € und eine um rund 17 % höhere Stromproduktion von 54,6 GWh aus.