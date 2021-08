Defiance Silver: Gute Bohrergebnisse und ein Doppeltief!

Defiance Silver hat gute Bohrergebnisse aus seinem laufenden Bohrprogramm auf dem Zacatecas Silberprojekt veröffentlicht. Zudem scheint die Aktie ein Doppeltief ausgebildet zu haben; der Boden für Kurssteigerungen schein

Defiance Silver hat gute Bohrergebnisse aus seinem laufenden Bohrprogramm auf dem Zacatecas Silberprojekt veröffentlicht. Zudem scheint die Aktie ein Doppeltief ausgebildet zu haben; der Boden für Kurssteigerungen scheint bereitet.

Defiance Silver: Gute Bohrergebnisse aus Zacatecas

Defiance Silver hat ein Update zu den Bohrarbeiten auf dem Zacatecas Silberprojekt in Mexiko veröffentlicht. Man arbeitet derzeit daran, die Mineralisierungen auf der Veta Morada-Falte und im Veta Grande Adernsystem zu definieren. Die Ergebnisse können sich auf jeden Fall sehen lassen. So traf man mit Bohrloch DDSA-21-40 auf 336 g/t Silberäquivalent über 2,8 Meter. Ein Intervall davon kam sogar auf 16,47 Meter mit 129 g/t Silberäquivalent. Auch weitere Bohrlöcher zeigten eine hohe Silbermineralisierung. Sie finden alle Ergebnisse an dieser Stelle. CEO Chris Wright sieht die guten Bohrergebnisse als ermutigend an, insbesondere da man mit Step Out-Bohrungen neue Strukturen entdeckt habe.