BERENBERG stuft Medios auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Charlotte Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: Medios

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Medios nach endgültigen Qaurtalszahlen von 46 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Spezialpharma-Unternehmen habe mit der Barmittelschöpfung positiv überrascht, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie hob ihre Umsatzschätzungen an und ist nun auch für die Barmittelentwickung optimistischer als bisher./gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2021 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.