Disclaimer

LYNX 16.000 gesehen und nichts passiert – warum ist der DAX so träge? Derzeit wirkt es, als hätte der DAX eine Käseglocke auf und reagiert deshalb kaum auf externe Impulse. Am Freitag wurde mit der 16.000 eine runde Marke genommen, aber die euphorische Rallye blieb aus. Der Index fiel zurück – aber auch ein Selloff kam nicht. Was ist da los?