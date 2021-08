Die Mutares SE &Co. KGaA.(ISIN: DE000A2NB650) hält den Dealflow aufrecht. Und nicht nur die Übernahmen werden immer mehr. Seit dem erfolgreichen STS-Exit weiss man, dass auch grössere Einheiten durchaus hohes Wertsteigerungspotenzial bieten.

Und im neuen Quartal gehts direkt weiter. Direkt am 01.07.2021 gab es einen Exit – 80 Mio EUR Umsatz bekamen einen neuen Eigentümer. Man will sich auf „grössere Deals konzentrieren war eine der Begründungen für diesen Verkauf. Managementkapazitäten scheinen langsam ein knappes Gut zu werden. Und diese dann effektiv einzusetzen macht durchaus Sinn. Insbesondere wenn man 3 Mrd EUR Umsatz bis 2023 erreichen will. Und nach dem Kauf der Rasche Umformtechnik GmbH & Co. KG als Add-on-Investition für PrimoTECS am 05.07. Im Juli ein weiterer Exit in Frankreich, dann der der 8. Zukauf dieses Jahr, der sechste Exit folgte wenig später. Und heute:



Kauf der Innomotive Systems Hainichen GmbH – 450 Mitarbeiter, rund 120 Mio EUR Umsatz

Der Kaufvertrag mit einem chinesischen, staatlich kontrollierten Unternehmen wurde unterzeichnet und der Abschluss der Transaktion ist bereits im vierten Quartal 2021 geplant.

Das Zielunternehmen, die Innomotive Systems Hainichen GmbH mit Sitz in Hainichen, Deutschland, und ihre Tochtergesellschaft Innomotive Systems Hainichen Ltd. mit Sitz in Nanjing, China, ist ein führender Hersteller von anspruchsvollen, hochpräzise gefertigten Türscharnieren aus Stahl oder Aluminium sowie von komplexen Scharnieren für Motorhauben, Heckklappen und -deckeln. Das Unternehmen ist weltweit die Nummer eins unter den Anbietern von Aluminiumscharnieren für Automobilanwendungen.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Wir freuen uns, eine weitere Akquisition im Automobilbereich bekannt geben zu können. Innomotive Systems Hainichen bietet zahlreiche Synergien innerhalb des bestehenden Portfolios, insbesondere mit KICO, wodurch die Unternehmen zu einem weltweiten Anbieter von Automobilkomponenten werden. Soweit mir bekannt ist, handelt es sich bei dieser Transaktion um die erste Verkaufstransaktion eines chinesischen, staatlich kontrollierten Unternehmens in Deutschland. Das ist einzigartig und unterstreicht das hohe Ansehen von Mutares im europäischen Private-Equity-Bereich.“